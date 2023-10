Cancellata la Sprint MotoGP in Australia: maltempo a Phillip Island

PHILLIP ISLAND - Il maltempo ha avuto la meglio. La MotoGP non è scesa in pista nella domenica al Gran Premio d'Australia, sedicesima tappa del Mondiale 2023, a causa della pioggia e del vento attesi da giorni. Le previsioni avevano infatti costretto gli organizzatori a modificare il programma del weekend, anticipando la ben più importante gara al sabato e spostando a domenica la Sprint, con la consapevolezza che avrebbe potuto essere cancellata. Così è stato, con la decisione arrivata nel cuore della notte italiana. La classifica rimane quindi quella decisa nella gara di sabato, con Pecco Bagnaia leader, in vantaggio di 27 punti su Jorge Martin.