MotoGP, Bagnaia deluso per la Sprint cancellata: "Avrei potuto vincere"

ROMA - La cancellazione della Sprint della MotoGP in Australia ha lasciato qualcuno con l'amaro in bocca . C'è chi, infatti, sperava di correre anche alla domenica per portare a casa altri punti importanti. E' il caso di Pecco Bagnaia , secondo nella gara del sabato, intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante la domenica di Phillip Island : “Avrei lottato per vincere la Sprint, quindi ho dovuto rinunciare a dei punti che mi avrebbero fatto comodo. Però la situazione meteo era critica già nel warm up".

Il commento di Bagnaia

"A me dispiace sempre non poter correre, a prescindere dalla possibilità di perdere o guadagnare dei punti. Nel warm up non sono riuscito a spingere come avrei voluto". Così Bagnaia, che ha poi sottolineato: “Sapevamo quale fosse il problema. Sul bagnato sono sempre andato forte in questa stagione, sarebbe stato interessante correre la Sprint in queste condizioni. Nelle curve in cui non c'era vento andavo molto forte". L'attuale campione del mondo della MotoGP ha poi concluso: "Questo weekend era importante mettersi a posto con le gomme, dal prossimo cercherò di essere subito davanti come bisogna giustamente fare".