MotoGP, Quartararo deluso: "Facciamo un passo avanti e due indietro"

ROMA - Dopo la cancellazione della sprint race del Gran Premio d'Australia, la MotoGP è pronta a fare tappa a Buriram per il Gran Premio di Thailandia 2023 . Questo appuntamento darà vita ad un nuovo capitolo della lotta per il titolo tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin , ma nelle retrovie della classifica il pilota della Yamaha Fabio Quartararo spera ancora in qualche segnale positivo . Il francese nelle ultime settiman ha fatto un po' fatica a trovare aspetti positivi ed ha manifestato tutta la propria frustrazione.

Quartararo: "Moto lenta"

"Il nostro problema è che se anche facciamo un passo avanti, poi ne facciamo due indietro in qualche altro campo. Il nostro motore non è mai stato il più potente, ma prima avevamo quantomeno una grande manovrabilità della moto. Adesso non c'è neanche questo. Ora la moto non è solo lenta, ma non gira neanche come prima in curva". Queste le dichiarazioni del pilota della Yamaha, Fabio Quartararo, che si è mostrato rassegnato dopo una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative.