Ducati, Bagnaia esalta Martin: "Sta facendo qualcosa di incredibile"

ROMA - La lotta per il titolo di MotoGP, a quattro gare dalla conclusione del Mondiale, resta accesissima ed apertissima con il campione in carica Francesco Bagnaia e Jorge Martin che stanno battagliando punto su punto. In questa stagione probabilmente a fare la differenza saranno i dettagli ed entrambi i piloti stanno lavorando per non commettere più errori. Ora l'inerzia del campionato sembra essere tornata a favore del piemontese, ma lo spagnolo farà di tutto per scavalcarlo nuovamente in classifica.