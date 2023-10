MotoGP, Rins nuovamente sotto ai ferri. Niente trasferta in Thailandia

ROMA - Il Gran Premio della Thailandia 2023 di MotoGP perde uno dei suo protagonisti. Lo spagnolo Alex Rins, infatti, non potrà prendere parte alla trasferta di Buriram a causa di un nuovo piccolo intervento alla gamba che effettuerà nei prossimi giorni. La decisione del pilota della Honda LCR è arrivata in seguito ai dolori accusati nel corso delle ultime gare, durante le quali ha fatto il suo ritorno in pista dopo un altro lungo infortunio. Il calvario di Rins, dunque, sembra non essere ancora definitivamente concluso.