Honda, Puig lancia la sfida a Marquez: "Nel 2024 vogliamo batterlo"

ROMA - Il tema più caldo di questa stagione di MotoGP , oltre al serrato duello per il titolo tra Francesco Bagnaia ed Jorge Martin , è stato senza ombra di dubbio quello relativo all'addio di Marc Marquez alla Honda dopo undici anni ricchi di successi . Il pilota spagnolo ha scelto di andare via sposando il progetto della Ducati del Team Gresini , che spera possa riportarlo a lottare per il Mondiale. L'HRC ha compreso la decisione di Marquez, ma è determinata a mettergli i bastoni tra le ruote in ottica battaglia per la vittoria.

Puig: "Marquez? Siamo arrivati tardi"

"Non siamo riusciti ad accontentare Marc Marquez, perché su questo fronte siamo arrivati tardi. Ad ogni modo stiamo lavorando per trovare un degno erede ed abbiamo diversi progetti interessanti per il futuro. Quando un pilota va via sono sempre contento dei suoi risultati e lo sarà anche per Marc, ma noi puntiamo a batterlo nella prossima stagione". Queste le dichiarazioni del team manager della Honda HRC, Alberto Puig, rilasciate nel corso di un'intervista ad AS in merito all'addio di Marc Marquez al termine dell'anno.