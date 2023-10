MotoGP, Bagnaia carico per Buriram: "In Thailandia vado sempre forte"

ROMA - Questo fine settimana il campionato del Mondo della MotoGP fa tappa in Thailandia per il 17esimo appuntamento stagionale. Il distacco fra l'attuale leader del Mondiale, Francesco Bagnaia e il suo inseguitore, Jorge Martin, è di 27 punti. Lo scorso anno la gara andata in scena sul circuito di Buriram è stata determinante per la rincorda di Pecco al suo secondo titolo iridato: il pilota Ducati riuscì a conquistare un importante terzo posto, portandosi a -2 da Quartararo allora leader del Mondiale. Anche quest'anno Bagnaia si è detto sicuro di poter fare bene: "Bello tornare su circuiti dove si è stati veloci".

Le parole di Bagnaia: "Non vedo l’ora di scendere in pista"

“Sono felice di essere di nuovo in Tailandia, dove il calore e la passione del pubblico sono sempre incredibili". Queste le patole di Francesco Bagnaia al sito ufficiale della Ducati, in vista del prossimo Gran Premio che si correra in Thailandia, sul circuito di Buriram. " Lo scorso anno avevamo affrontato la gara in condizioni difficili con la pioggia ed eravamo stati competitivi, chiudendo terzi sul podio - ha dichiarato il campionde del Mondo -. Anche quest’anno il meteo sarà incerto, ma sono fiducioso di poter fare bene in qualsiasi condizione. Non vedo l’ora di scendere in pista a Buriram".