Ducati, Bagnaia e il rapporto con Martin: "In pista ci rispettiamo"

BURIRAM - In MotoGP resta sempre molto vivo e acceso il duello per il titolo 2023 tra il campione in carica Francesco Bagnaia e Jorge Martin, che nelle ultime due settimane ha commesso degli errori che potrebbero costargli molto caro. Il pilota della Ducati Pramac è ancora costretto ad inseguire e farà di tutto per provare a detronizzare Bagnaia, che dalla sua dimostra di avere un grande rispetto per il rivale. In pista, nonostante se le diano di santa ragione, non hanno mai oltrepassato i limiti.