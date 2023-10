MotoGP Thailandia: Martin comanda le Practice davanti alle Aprilia, Bagnaia 7°

BURIRAM - Jorge Martin firma il miglior tempo nella Practice del GP della Thailandia, fermando il cronometro in 1:29.826. La sessione che ha deciso gli accessi in Q2 per le qualifiche del diciassettesimo round della MotoGP ha visto le Aprilia competitive, con Maverick Vinales e Aleix Espargaro subito dietro al pilota della Ducati Pramac, che è anche caduto nel finale. Si rivede direttamente in Q2 anche Francesco Bagnaia, settimo dopo aver risalito la classifica proprio negli ultimi tentativi, a precedere un positivo Fabio Quartararo. Appena undicesimo, invece, Marc Marquez, che custodisce ricordi decisamente positivi del circuito di Buriram.