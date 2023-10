MotoGP Thailandia: Martin ancora in pole, Bagnaia beffato e in seconda fila

BURIRAM - Jorge Martin conquista una splendida pole position nel Gran Premio della Thailandia, ventesima tappa della stagione di MotoGP. 1:29.287 il tempo dello spagnolo, che scava un solco di oltre un decimo rispetto a Luca Marini e Aleix Espargaro, che completano la prima fila, in una pista in cui i distacchi tra un pilota e l'altro sono all'ordine dei millesimi. Non riesce a trovare il giro giusto negli ultimi due tentativi Francesco Bagnaia, che conquista un sesto posto che gli daranno comunque la possibilità di stare nelle primissime posizioni fin dall'inizio. Davanti a Pecco, ecco Marco Bezzecchi e Brad Binder.

MotoGP, risultati qualifiche Thailandia

PRIMA FILA

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Luca Marini (Ducati)

3. Aleix Espargaro (Aprilia)

SECONDA FILA

4. Marco Bezzecchi (Ducati)

5. Brad Binder (KTM)

6. Francesco Bagnaia (Ducati)

TERZA FILA

7. Alex Marquez (Ducati)

8. Marc Marquez (Honda)

9. Maverick Vinales (Aprilia)

QUARTA FILA

10. Fabio Quartararo (Yamaha)

11. Johann Zarco (Yamaha)

12. Augusto Fernandez (KTM)

QUINTA FILA

13. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

14. Raul Fernandez (Aprilia)

15. Jack Miller (KTM)

SESTA FILA

16. Takaaki Nakagami (Honda)

17. Pol Espargaro (KTM)

18. Franco Morbidelli (Yamaha)

SETTIMA FILA

19. Joan Mir (Honda)

20. Miguel Oliveira (Aprilia)

21. Enea Bastianini (Ducati)