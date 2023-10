Marquez in sella alla Ducati per la prima volta, c’è la data: ecco quando

BURIRAM - Il futuro di Marc Marquez è stato al centro della discussione negli ultimi mesi: da un rapporto che sembrava quasi inscalfibile con la Honda, fino alla firma con Ducati, più precisamente con il Team Gresini , al fianco del fratello Alex. Una mossa di mercato di grande impatto mediatico, con la grande curiosità di vedere se, sulla moto italiana, l'otto volte campione del mondo riuscirà a tornare per il titolo. C'è quindi grande attesa per la data del debutto dello spagnolo sulla Ducati, e finalmente l'annuncio è arrivato.

Marquez-Ducati, c'è la data del debutto

"È ufficiale, Marc comincerà la stagione 2024 a Valencia per i test ufficiali di MotoGP". A scriverlo è il team Gresini sui propri profili social. Il primo contatto tra Marquez e la Ducati, quindi, avverrà sul tracciato spagnolo il 28 novembre. "Nessuna opposizione da parte di Honda per far provare la Ducati a Marc Marquez nei test di Valencia", ha poi confermato il team manager di HRC, Alberto Puig, al sito ufficiale della MotoGP.