MotoGP: la classifica aggiornata dopo la Sprint in Thailandia

BURIRAM - Francesco Bagnaia si conferma leader della classifica piloti di MotoGP, ma vede Jorge Martin avvicinarsi dopo la Sprint del Gran Premio della Thailandia. Lo spagnolo, infatti, ha vinto la sessione del sabato guidando sempre il gruppone dalla prima posizione, grazie a un ritmo infernale impresso nei primi giri, per poi gestire il vantaggio. Pecco, invece, non è scattato al meglio dalla sesta casella, e ha anzi dovuto recuperare dalla nona posizione, fermandosi poi al settimo posto, quindi riuscendo a portarsi a casa, quantomeno, due punti: in sostanza, ora Martin ha accorciato a -18 sul torinese, recuperando nove punti. Ecco quindi come cambia la classifica iridata.