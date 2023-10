MotoGP Thailandia, Martin e il rischio su Marini: "Volevo stare davanti"

BURIRAM - "Luca (Marini) è stato tranquillo alla prima curva, io invece ho rischiato, sono stato aggressivo perché volevo avere quella posizione, visto che so di fare la differenza nei primi due giri. Era importante essere primo, altrimenti sarebbe stato difficile vincere". Così Jorge Martin comincia l'analisi della Sprint del Gran Premio della Thailandia, che lo ha visto cogliere un'importante vittoria, avvicinandosi nuovamente al primo posto di Francesco Bagnaia in classifica. Un primo posto non scontato, passato da diverse difficoltà, a partire da quello scatto non perfetto dalla prima casella, e complicato poi dalla gestione del degrado: "Non è stato facile vincere: ho fatto fatica a metà gara con il grip sulla posteriore, ma me l’aspettavo", ha infatti aggiunto nel suo racconto a Sky Sport.