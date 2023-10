Martin vince in Thailandia e accorcia, Bagnaia è secondo in rimonta

BURIRAM - Jorge Martin vince il Gran Premio della Thailandia, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Lo spagnolo, partito dalla pole, ne ha più di tutti e ha la meglio nella sfida a tre finale con Pecco Bagnaia e Brad Binder. Il campione della Ducati alla fine è secondo grazie allo sconfinamento del sudafricano, retrocesso così in terza posizione. In classifica piloti Martin accorcia così su Bagnaia a tre gare dalla fine: si preannuncia un finale di stagione infuocato. Quarto posto per il solito Marco Bezzecchi, che anche dopo un mese condizionato dall'infortunio alla clavicola si fa vedere là davanti.