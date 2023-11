Ducati, Marquez e il futuro in Gresini: “Ecco perché ho lasciato la Honda”

ROMA - La stagione 2023 di MotoGP non si è ancora conclusa visto che mancano tre gare per definire chi sarà il campione del mondo tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin , ma in molti stanno già pensando all'anno prossimo. In particolar modo l'otto volte campione del mondo Marc Marquez , che è carico in vista dei test che potrà effettuare a bordo della Ducati del Team Gresini . Il connubio potrebbe rivelarsi vincente, ma soltanto il tempo e la pista saranno in grado di dare delle risposte.

Marquez: "Scelta non semplice"

“Nella mia vita ho sempre pensato al benessere delle persone che sono state vicine, ma in questo caso ho preferito pensare soltanto a me stesso. La mia scelta di lasciare la Honda per andare in Ducati non è stata affatto semplice, vedremo con il tempo se si rivelerà quella corretta. Non l'ho fatto per i soli, ma solamente per una questione di progetto perché voglio tornare a vincere". Queste le dichiarazioni del pilota della Honda, Marc Marquez, rilasciate nel corso di un'intervista concessa al portale Crash.net.