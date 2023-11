"Bastianini non si tocca", l'ex campione difende il pilota della Ducati

Capirossi: "Talento mai in discussione"

L'ex campione del mondo Loris Capirossi, nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Cusano Campus, ha voluto prendere le difese del pilota della Ducati, Enea Bastianini, reduce da una stagione molto complicata per diversi motivi: "Sono dispiaciuto per la situazione che sta affrontando Enea perché quest'anno ha subito immediatamente un brutto infortunio e ne ha sofferto. In ogni caso il suo talento non può essere in discussione e secondo me non si tocca come pilota, dato che non può essere giudicato per gli infortuni".