Ducati, Bagnaia ammette: "L'anno scorso c'era più pressione"

ROMA - La MotoGP torna in pista a Sepang in occasione del Gran Premio della Malesia 2023 per riaccendere il duello per il titolo tra il campione iridato Francesco Bagnaia e lo spagnolo Jorge Martin. Il pilota della Ducati ufficiale ha intenzione di tornare al successo per riallungare il gap nei confronti del suo diretto avversario, che nella scorsa gara in Thailandia ha portato a casa sprint race e corsa della domenica, riportandosi a pochi punti di distanza da Bagnaia. La situazione è difficile da decifrare e non resta che seguire gli eventi per capire chi vincerà.