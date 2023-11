Ducati, Bastianini e l'obiettivo Malesia: "Fare un altro passo avanti"

ROMA - Il Mondiale 2023 di MotoGP è completamente focalizzato sulla lotta per il titolo tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, ma anche gli altri piloti potranno dire la loro nel corso delle ultime tre gare dell'anno. In particolar modo Enea Bastianini spera di tornare protagonista in sella alla sua Ducati dopo una stagione caratterizzata da troppi infortuni. Il pilota riminese scenderà in pista a Sepang per il Gran Premio della Malesia 2023 con l'obiettivo di fare un ulteriore step in avanti nella sua crescita.