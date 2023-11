MotoGP: in Malesia Alex Marquez davanti a tutti nella Sprint. Terzo Bagnaia dietro a Martin

SEPANG - Alex Marquez davanti a tutti nella Sprint del GP della Malesia, valida come diciottessima tappa della stagione di MotoGP. Prestazione notevole del pilota spagnolo che chiude davanti a un indiavolato Jorge Martin e al campione del Mondo in carica, Francesco Bagnaia. Quest'ultimo vede il vantaggio sul rivale ridotto a soli 11 punti. Quarta posizione per Enea Bastinini, davanti alle due KTM di Binder e Miller. Alle spalle di Marco Bezzecchi, settimo, altre due Ducati (7 nelle prime 10 posizioni), quella di Johann Zarco e di Luca Marini. In decima posizione Maverick Vinales.