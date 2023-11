Ducati, Bagnaia: "Dispiace per la Sprint ma domenica sono il pole"

Le fatiche di Bagnaia: "Il peggior feeling del weekend"

Se fino alla partenza della Sprint Race, Bagnaia, aveva dato l'impressione di essere in sintonia con la sua Ducati, il terzo posto nella gara breve ha rimesso tutto in discussione. Lo stesso campione del Mondo dells MotoGP ne ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Il mio feeling è stato il peggiore del fine settimana, soprattutto rispetto alla mattinata. Non so cosa sia successo, sta di fatto che ho iniziato a faticare molto. Era strano, facevo fatica a fermarmi. Peccato perché eravamo partiti bene e potevamo lottare fino alla fine".