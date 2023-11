MotoGP, Martin sorpreso: "Gara difficile, poi ho capito come andare forte"

SEPANG - "È stata una gara difficile perché non mi aspettavo di essere quarto alla prima curva. La pressione delle gomme è andata altissima e mi sono dovuto abituare. Poi ho capito come andare forte e alla fine sono riuscito a riprendere Pecco e a creare il gap per chiudere secondo". Questo il commento di Jorge Martin che, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato la sua prestazione nella Sprint Race del Gran Premio della Malesia, diciottesimo appuntamento del campionato del mondo della MotoGP.