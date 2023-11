Gp Malesia, Bastianini, Marquez e Bagnaia: che siparietto davanti alla tv

SEPANG - Il Gran Premio della Malesia, diciottesimo appuntamento dal campionato del mondo della MotoGP ha visto Enea Bastianini trionfare davanti ad Alex Marquez e al campione in carica Francesco Bagnaia. La "Bestia" ha ritrovato la vittoria in una stagione complicata dai tanti infortuni. Marquez è stata la vera sorpresa del weekend mentre Bagnaia ha portato a casa un terzo posto che gli ha permesso di incrementare il vantaggio su Jorge Martin. I tre piloti sono stati protagonisti anche di un divertente teatrino nel post gara dove, ripresi dalle telecamere, si stavano divertendo a commentare la gara nel retropodio di Sepang. Prima la partenza: ""Ragazzi all'inizio ho perso un po'", così Bagnaia. "Io sono partito fortissimo - scherza Marquez - ma ieri nella prima staccata ti sono venuto vicino, quindi oggi ho rallentato". Poi il commento nel doppio sorpasso tra Pecco e Martin: "Oooooooh", il commento di Bastianini al controsorpasso di Bagnaia che gli ha consentito di riprendere la terza posizione". E per finire il commento sulla corsa al titolo: "Dai portala fino a Valencia - ride Marquez - fallo per la gente", a cui è seguito la replica scherzosa di Pecco: "Non dipende solo da noi mi sa".