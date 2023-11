GP Malesia: Bagnaia soddisfatto: "Importante arrivare davanti a Martin"

SEPANG - Il Gran Premio della Malesia , diciottesimo appuntamento del campionato del mondo della MotoGP ha visto Francesco Bagnaia chiudere in terza posizione , alle spalle di Bastianini e Alex Marquez. Ma soprattutto davanti a Jorge Martin, quarto e ora distante 14 punti da Pecco. “È stata una gara dura, io sono molto contento per quello che mi riguarda ma alla prima curva c’è stato subito un corpo a corpo con Martin e abbiamo perso un po’ di tempo - così Bagnaia ai microfoni di Sky Sport - Oggi era importante arrivare davanti a Martin e andare via con un punticino in più rispettto a quanto siamo arrivati”.

Bagnaia e i complimenti a Bastianini: "Nessuno meritava questa vittoria più di lui"

Partito dalla pole position Bagnaia, impegnato in un corpo a corpo con Martin alla prima curva, è stato superato da Bastianini e Alex Marquez. I due piloti sono poi risultati imprendibili per il campione del mondo in carica, come ammesso da lui stesso nell’intervista a Sky Sport: “Sapevamo che Marquez sarebbe andato forte. Enea ha fatto qualcosa di straordinario, nessuno si merita questa vittoria più di lui - così Pecco -. Non credo comunque che sarei riuscito a vincere oggi forse sarei potuto essere vicino, soprattutto negli ultimi giri, ma sono soddisfatto".