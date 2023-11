MotoGP, la Honda sceglie Marini: accordo vicinissimo tra le parti

SEPANG - La Honda ha preso la sua decisione e nelle prossime ore annuncerà l'erede di Marc Marquez , che dalla prossima stagione sarà sulla Ducati del Team Gresini . Salvo clamorosi colpi di scena a salire in sella alla Honda nel 2024 sarà Luca Marini , che nel weekend del Gran Premio della Malesia di MotoGP ha avuto un nuovo incontro con i dirigenti del team giapponese e ora mancano soltanto dei dettagli per completare l'accordo. L'annuncio da parte della Honda potrebbe arrivare già a ridosso del Gran Premio del Qatar.

Marini: "La Honda è un sogno"

"Rilanciare la Honda sarebbe un sogno, qualcosa di davvero incredibile, ma non è una scelta facile. Futuro con la moto di Marc Marquez? Sinceramente non ci avevo mai pensato perché quando ci si trasferisce in una squadra non si pensa mai a chi ha guidato quella moto prima di te. Ora il mio obiettivo è dare il 100% per la Ducati". Queste le dichiarazioni del pilota del Team Mooney VR46, Luca Marini, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato il suo sempre più probabile trasferimento alla Honda.