Max Biaggi, confessione straziante su Eleonora Pedron e frecciata a Valentino Rossi

ROMA - L'ex campione del mondo di MotoGP e Superbike, Max Biaggi , nel corso di un'intervista rilasciata a 'Il Corriere della Sera', è tornato a parlare dell'amore per la sua storica ex compagna Eleonora Pedron , facendo un'incredibile confessione: "In questo momento sto bene così. Sto da solo per scelta e vi rivelo che la metà del mio del mio cuore è dedicato a Eleonora, la mia ex compagna, la mamma dei miei figli . La parte più bella, dal punto di vista sentimentale, l’ho già vissuta. Non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni. Con Eleonora ci sentiamo tutti i giorni".

Biaggi: "Rossi? Non si può parlare di amicizia"

Biaggi poi, nel corso dell'intervista, non ha risparmiato una frecciatina nei confronti del suo storico rivale Valentino Rossi: "Il nostro rapporto è normale, ci salutiamo. È capitato che dicesse… i miei amici Stoner, Biaggi, Lorenzo… mah. Non si può parlare di amicizia, non si è mai fatto nulla per crearla. Mi ricordo quando feci un grave incidente, fui ricoverato a lungo in ospedale, ho ricevuto messaggi e telefonate da tutti, da lui niente. Ma nessun non c'è assolutamente nessun rammarico, per carità".