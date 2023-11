Ducati, Bagnaia realista: "14 punti di vantaggio non sono sufficienti"

LOSAIL - Il campione del mondo di MotoGP, Francesco Bagnaia, a pochi giorni dal Gran Premio del Qatar 2023, ha parlato al sito ufficiale della Ducati: “In Malesia siamo riusciti finalmente ad essere veloci già a partire dal venerdì, e siamo tornati in pole position, cosa che non succedeva da Barcellona. Abbiamo quattordici punti di vantaggio, ma so che non sono sufficienti. Per questo motivo devo provare a fare il massimo per incrementare il mio margine nei confronti di Martin in vista di Valencia".