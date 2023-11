Diretta gara MotoGP Qatar: dove vederla in tv

LOSAIL - È pronta a scattare la gara del Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo round della MotoGP. Si infiamma il duello tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, giunto ormai alle battute finali e decisive: il torinese campione del mondo deve riscattarsi dopo quanto visto nella Sprint di ieri, vinta dallo spagnolo in rimonta. Ora, i due sono separati da appena sette punti in classifica. Il via alla gara di MotoGP è fissato alle ore 18:00 di domenica 19 novembre. La sessione verrà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), in streaming sul NOW e su Sky Go, mentre in chiaro su TV8 verrà proposta in differita dalle ore 20:00.