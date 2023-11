Ducati, Dall'Igna cauto: "Marquez difficile da gestire, conosciamo i rischi"

ROMA - Marc Marquez durante questo fine settimana correrà la sua ultima gara in sella alla Honda e, a partire dalla prossima stagione, passerà alla guida della Ducati del Team Gresini. Le motivazioni che hanno portato lo spagnolo a questa scelta risiedono nella voglia di tornare a lottare per la vittoria e per il titolo, cosa che con il team giapponese appariva molto complicata visto l'andamento di questa stagione. Il suo trasferimento in Ducati sembrava impossibile, ma poi qualcosa è cambiato e si è concretizzato.