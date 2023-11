MotoGP Valencia, Zarco comanda le FP1: Martin terzo, Bagnaia lontano

VALENCIA - E' di Johann Zarco il miglior tempo nelle prove libere 3 al Gran Premio di Valencia, valevole per l'ultima tappa del Mondiale 2023 di MotoGP. Il francese del team Pramac, con un crono 1:30.191, chiude davanti a Fabio Di Giannantonio, vincitore in Qatar pochi giorni fa. Terzo tempo per Jorge Martin, mentre il campione in carica Pecco Bagnaia, arrivato in Spagna con un vantaggio di 21 lunghezze sul rivale del team Pramac, chiude con il tredicesimo tempo.