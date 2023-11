Bagnaia fuori dal Q2 a Valencia. Martin 2° nelle practice dietro a Vinales

VALENCIA - Maverick Vinales in sella all'Aprilia ottiene il miglior tempo in 1.29.142 nelle practice del Gran Premio di Valencia 2023 di MotoGP, precedendo le due Ducati Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. Non brilla il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia, che deve accontentarsi soltanto di un quindicesimo posto e, per questo motivo, dovrà passare dal Q1 per accedere al Q2 nella giornata di sabato. Terza piazza per il compagno di squadra di Martin, Johann Zarco, mentre Enea Bastianini chiude la sessione in undicesima posizione. Bene Fabio Di Giannantonio che, dopo la vittoria in Qatar, si prende il quarto posto.