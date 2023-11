Diretta qualifiche e Sprint MotoGP Valencia: dove vederle in tv

VALENCIA - È pronta a scattare la Sprint del Gran Premio di Valencia, che potrebbe assegnare il titolo della stagione 2023 di MotoGP. Francesco Bagnaia avrà, infatti, il secondo match point nei confronti di Jorge Martin, rispetto al quale gli basterà fare 4 punti in più in questa sessione o nella gara di domenica. Prima, però, ci sarà spazio per le qualifiche, momento cruciale di un weekend partito non al meglio per il torinese della Ducati, in difficoltà nella Practice e costretto al Q1. Dopo la seconda sessione di prove libere dalle 10:10, il programma di sabato 25 novembre vedrà il Q1 prendere il via alle 10:50, e successivamente il Q2 dalle 11:15; dalle 15:00, infine, la Sprint che potrebbe già assegnare il titolo. Le sessioni verranno trasmesse in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP (canale 208), oltre che in streaming sul NOW e su Sky Go, mentre su TV8 saranno visibili in chiaro qualifiche e Sprint