MotoGP, pole super di Vinales a Valencia: Bagnaia 2°, Martin solo 6°

VALENCIA - Il Gran Premio di Valencia, valido come ultima tappa del mondiale 2023 di MotoGP, ha visto Maverick Vinales aggiudicarsi la pole position. Il pilota dell'Aprilia ferma il cronometro in 1:28.931, chiudendo con un vantaggio di 92 millesimi su Francesco Bagnaia. Il campione della Ducati, infatti, passa senza problemi il Q1 e sfiora la pole, guadagnandosi comunque un ottimo piazzamento dal quale poter costruire la Sprint, che potrebbe regalargli il secondo titolo iridato. Lontano e decisamente non soddisfatto il rivale per il titolo, Jorge Martin, che accusa problemi all'anteriore e deve accontentarsi di una sesta posizione in griglia. Johann Zarco chiude la prima fila, mentre Enea Bastianini e Luca Marini non sono riusciti a passare il taglio del Q1.