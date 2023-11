MotoGP Valencia, Martin fa sua la Sprint: Bagnaia 5°, mondiale ancora aperto

VALENCIA - La Sprint del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del mondiale di MotoGP, ha visto la vittoria di Jorge Martin. Quinto posto per Francesco Bagnaia, che nel finale rinuncia alle velleità di rimonta, conscio di avere ancora un grande margine in classifica: per il titolo, infatti, è tutto rimandato alla gara di domani. Rimane comunque ampio, di 14 punti, il margine di Pecco sul rivale per il titolo. Sprint complicata, per Bagnaia, che perde un paio di posizioni al via e poi non riesce a girare sullo stesso ritmo del gruppo di testa, dove si consuma la battaglia tra lo stesso Martin, Brad Binder, poi secondo, e Maverick Vinales, che si deve accontentare del quarto posto dietro anche a Marc Marquez.