MotoGP: la classifica aggiornata dopo la Sprint di Valencia

VALENCIA - Ecco la classifica piloti aggiornata di MotoGP dopo la Sprint del Gran Premio di Valencia. Jorge Martin si è aggiudicato la sessione del sabato e ha così ridotto a 14 punti il distacco da Francesco Bagnaia, con solo la gara rimasta per decidere chi sarà il campione della stagione 2023. Un vantaggio ancora molto ampio, per il pilota piemontese, a cui "basterà" arrivare quinto, nel caso Martin vincesse la gara. Per quanto riguarda le altre combinazioni, Bagnaia deve arrivare almeno decimo, con Martin 2°, o almeno quattordicesimo, con Martin 3°. Lo spagnolo, infatti, è costretto ad arrivare sul podio, altrimenti qualsiasi piazzamento inferiore al quarto posto regalerebbe il titolo a Bagnaia.