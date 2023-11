MotoGP, Bagnaia campione del mondo se... le combinazioni per la gara di Valencia

VALENCIA - La straordinaria stagione 2023 di MotoGP coronerà il proprio campione nell'ultimo round, nella gara del Gran Premio di Valencia: Francesco Bagnaia ha ancora il destino nelle sue mani, ed ecco quindi le combinazioni per vedere il suo bis mondiale. Il quinto posto del piemontese della Ducati ufficiale nella Sprint e la vittoria di Jorge Martin, infatti, hanno permesso allo spagnolo di diminuire lo svantaggio rispetto a Pecco, che conserva 14 punti di vantaggio nella classifica piloti. Di seguito, tutti gli scenari per rivedere il triondo di Bagnaia nella top class, ricordando che, in caso di arrivo a pari punti, sarà proprio l'italiano ad avere la meglio, in virtù del maggior numero di vittorie nelle gare lunghe.