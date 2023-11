MotoGP, Bagnaia quinto nella Sprint a Valencia: "Sbagliata la scelta al posteriore"

VALENCIA - "Ho sbagliato la gomma posteriore. Stamattina mi ci trovavo bene, ma le situazioni sono cambiate. È stata una scelta difficile, avrei dovuto mettere la soft, ma col senno di poi è sempre facile". Non usa giri di parole Francesco Bagnaia per spiegare il quinto posto nella gara Sprint di Valencia. Un risultato che, in virtù del primo posto di Jorge Martin, rinvia alla gara di domani l'epilogo sulla corsa al titolo. Ai microfoni di Sky Sport, Bagnaia ha aggiunto: "È un peccato, mi aspettavo di più, è stata un’occasione persa. Ci proveremo domani, sappiamo quanto siamo forti e qual è il nostro potenziale nelle gare lunghe, e verrà fuori".