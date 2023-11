Bagnaia è campione del mondo di MotoGP! Decisiva la caduta di Martin

VALENCIA - Pecco Bagnaia è campione del mondo della MotoGP 2023 . Il secondo trionfo consecutivo è certificato dalla caduta di Jorge Martin nel Gran Premio di Valencia . Ancora prima della bandiera a scacchi la marea rossa della Ducati può alzare le braccia al cielo per la conferma del suo numero uno in cima alla classe regina. E' di nuovo il teatro di Valencia a consegnare il Mondiale nelle mani di Bagnaia, che un anno fa si era imposto nell'ultima domenica del 2022 sulla Yamaha di Fabio Quartararo.

La cronaca della gara

Scatto di Bagnaia in partenza, ma Martin non è da meno e dopo pochi metri è già in seconda posizione. Al secondo giro subito scintille con l'iberico che, nel tentativo di sorpassare Pecco, rischia tantissimo ed è costretto a uscire di pista. Persa una marea di posizioni, Martin si trova quindi ottavo e costretto a risalire in fretta per aggrapparsi alle ultime speranze. La foga dell'iberico provoca però l'incidente che lo farà finire a terra assieme a Marquez, consegnando il titolo a Bagnaia, che a Valencia si toglie anche la soddisfazione di vincere la gara.