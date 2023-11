MotoGP, Lorenzo è sicuro: "Marquez e Acosta possono fare la differenza"

ROMA - Il 2024 della MotoGP è già alle porte, non a caso nella giornata di ieri sono andati in scena i test sulla pista di Valencia. Ben sette piloti hanno avuto la possibilità di provare le loro nuove moto, in particolar modo Marc Marquez, che ha iniziato ufficialmente la sua avventura con la Ducati del Team Gresini. In molti pensano che adesso lo spagnolo possa tornare a competere per il titolo e anche l'ex pilota della Yamaha, Jorge Lorenzo, crede che l'otto volte campione del mondo possa ritrovare lo smalto di un tempo.