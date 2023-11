MotoGP, Vinales svetta nei test di Valencia. Bagnaia 11°, bene Marquez

VALENCIA - Maverick Vinales è il più veloce nei test di MotoGP svolti a Valencia nella giornata odierna. Lo spagnolo dell'Aprilia fa registrare il miglior tempo in 1.29.253 e precede la KTM di Brad Binder e la Ducati Mooney VR46 di Marco Bezzecchi. Ottime sensazioni per Marc Marquez, alla sua prima uscita con la Ducati del Team Gresini, mentre suo fratello Alex si ferma in sesta piazza. Solo undicesimo il due volte campione del mondo Francesco Bagnaia, che è rimasto soddisfatto del nuovo motore. Bene anche Luca Marini in sella alla Honda, che ottiene il decimo posto alle spalle di Jack Miller.