Lorenzo sicuro: "Se la Honda avesse preso Dall'Igna, ora ..."

ROMA - In questo momento la Ducati è la squadra migliore in MotoGP e lo ha ampiamente dimostrato a suon di grandi prestazioni e, soprattutto, di successi. Le avversarie del team di Borgo Panigale attualmente sono molto indietro, in particola modo Honda e Yamaha , che hanno dato dei segnali di risveglio soltanto nella parte finale della stagione. Jorge Lorenzo ha avuto la fortuna di correre per tutte le squadre sopra citate e, stando a quanto rivelato da lui stesso, aveva previsto la crescita esponenziale della Ducati .

Lorenzo: "Scommetterei su Marquez"

“Sono sicuto che se la Honda avesse ingaggiato Luigi Dall'Igna due-tre anni fa, in questo momento avrebbe la moto migliore e non avrebbe perso Marquez. Quest'ultimo in Ducati non avrà certamente vita facile, ma se dovessi scommettere su qualcuno per la vittoria del titolo, scommetterei proprio su di lui“. Questo il pensiero dell'ex pilota Jorge Lorenzo che, ai microfoni di Dazn Espana, ha commentato il cambiamento delle gerarchie in MotoGP avvenuto nelle ultime due stagioni, con la Ducati a dominare incontrastata.