MotoGP, Valentino Rossi soddisfatto del 2023: "Un anno di grandi risultati"

Rossi: "Grandi risultati"

“Il 2023 è stato un anno pieno di grandi risultati. Pecco Bagnaia ha vinto il suo secondo mondiale consecutivo in MotoGP e i nostri piloti sono andati molto forte“. Attraverso queste parole il nove volte campione del mondo di motociclismo Valentino Rossi, sul suo profilo X, ha commentato la stagione della VR46 Academy. Per il Dottore la stagione è stata pià che positiva, considerando che i suoi piloti hanno dimostrato un ulteriore crescita in termini di rendimento e di risultati in pista.