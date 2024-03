Morbidelli, controllo ok dopo l’incidente: sarà al via del Motomondiale

In Qatar ci sarà anche Franco Morbidelli. Dopo aver saltato sia i test di Sepang che quelli di Losail a causa dell’incidente patito a Portimao a fine gennaio – dove perse conoscenza in seguito ad un trauma cranico – il portacolori Prima Pramac ha, infatti, ottenuto l’ok dei medici per partire alla volta del Qatar, in seguito agli incoraggianti riscontri emersi dalla risonanza magnetica effettuata sabato scorso. Questo lasciapassare rappresentava per Morbidelli il momento decisivo in relazione alla sua partecipazione al primo GP dell’anno, per la quale ora manca solo il parere positivo dello staff medico del tracciato di Losail, che visiterà Franco nella giornata di oggi.