Bagnaia, che capolavoro: vittoria da fenomeno in Qatar

LUSAIL (QATAR) - Prima firma di Pecco Bagnaia sulla nuova stagione della MotoGp. In Qatar trionfo dell’italiano sulla sua Ducati dopo il quarto posto nella sprint di ieri. Parte quinto, si prende subito la prima posizione e comanda dall’inizio alla fine. Giri in solitaria, Binder è secondo a più di un secondo senza aver mai avuto la possibilità di lottare. Terzo finisce Jorge Martin che partiva in pole (e vincitore della Sprint).