Retroscena Mourinho, sarà protagonista in MotoGp: cosa farà domenica

Sulle piste della MotoGp domenica, giorno del Gran Premio di Portimão in Portogallo, ci sarà a sorpresa anche José Mourinho. Non è la prima volta, e non sarà nemmeno l'ultima, che grandi personaggi del mondo del calcio si appassionano ai bolidi da corsa per viverli da vicino e sperimentare le emozioni dei box, delle qualifiche e delle gare. Come successo per il GP di Formula 1 in Arabia Saudita, con Ibrahimovic e proprio Mourinho ospiti d'onore, l'ex tecnico della Roma sarà presente anche a casa sua, in Portogallo, con un ruolo speciale.