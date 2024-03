MotoGp, Vinales vince la Sprint: solo quarto Bagnaia

La gioia di Vinales. Bagnaia resta leader

Maverick Vinales ha otteneto la prima vittoria della carriera in sella all'Aprilia. Lo spagnolo, nonostante la gastrite e i problemi fisici, si è reso protagonista di un'eccellente gara, approfittando al meglio dell'errore di Bagnaia al quart'ultimo giro. "Dal Qatar al Portogallo, il team ha fatto un gran lavoro. Abbiamo apportato dei cambiamenti di setting che mi hanno permesso di sfruttare al meglio i punti di forza della moto", ha raccontato Vinales al termine della Sprint. Bagnaia rimane comunque in testa al Mondiale, a quota 37 punti. Dall'altra parte Bastianini, pur partendo dalla pole, ha concluso la Sprint al sesto posto, dopo aver litigato in partenza con l'abbassatore, "Ho fatto un errore banale, cavando lo shot prima della partenza, pensando di non averlo inserito".