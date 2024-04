Paura in MotoGp, Martin perde la visiera ed è accecato dalla pioggia

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) - Curioso e spaventoso episodio per Jorge Martin durante le prove libere 2 del Gp di Spagna. Il pilota del team Pramac ha perso la visiera nel corso di uno dei suoi giri lanciati. Sorpreso dall'accaduto, è riuscito a tornare ai box senza conseguenze, nonostante la pioggia battente gli entrasse negli occhi in modo fastidioso e anche pericoloso. Una volta tornato ai box ha cambiato casco per poi proseguire con l'ultima sessione di libere prima delle qualifiche e Sprint Race. Il GP di Spagna è in programma alle 14 di domenica. Sabato pomeriggio la sfida alla Sprint Race.