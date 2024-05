Gp Catalogna, Espargaró vince la gara sprint. Cade Bagnaia

BARCELLONA (SPAGNA) - Aleix Espargaró vince la gara sprint del Gran Premio di Catalogna della MotoGp. Il pilota spagnolo dell'Aprilia Racing trionfa, in rimonta, partendo dalla 13esima posizione: alle sue spalle Marc Marquez, secondo, sulla Ducati del Team Gresini e Pedro Acosta, terzo (GasGas Ktm). Beffa incredibile invece per Francesco 'Pecco' Bagnaia: il campione del mondo in carica è caduto in curva 6 all’ultimo giro quando era in testa con la sua Ducati ufficiale. Tre ritiri nelle ultime tre Sprint Race per il piemontese classe 1997 che perde anche il secondo posto nella classifica del Mondiale. Nella classifica generale resta saldamente al comando Martin seguito da Marquez e Bastianini che mettono la freccia proprio sullo sfortunato Bagnaia. Domani, domenica 26 maggio (ore 15) è in programma la gara sul circuito di Montmeló.