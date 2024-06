MotoGp, trionfo Ducati al Mugello: vince Bagnaia davanti a Bastianini!

FIRENZE - Gran Premio d'Italia vietato ai deboli di cuore: Francesco 'Pecco' Bagnaia trionfa al Mugello con la Ducati ufficiale (oggi in azzurro) partendo dalla quinta posizione dopo una complicata sessione di qualifiche . Alle sue spalle un monumentale Enea Bastianini : l'azzurro della Ducati ufficiale supera all'ultima curva lo spagnolo Jorge Martin (Ducati - Prima Pramac) e conquista la seconda posizione per una doppietta tutta italiana . Quarto posto per l'altro spagnolo, Marc Marquez , su Ducati Gresini .

Gp d'Italia, dominio Ducati al Mugello: Bagnaia-Bastianini show

Il campione del mondo in carica trionfa nel Gran Premio d'Italia, precedendo Enea Bastianini (Ducati) di 799 millesimi. Bastianini ha superato, nell'ultimo giro, lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Prima Pramac, +0"924). In classifica Bagnaia si porta a 18 punti da Martin, Marquez a -35: Motomondiale totalmente riaperto al Mugello. Quarto posto per Marc Marquez (Ducati Gresini, +2"064) mentre chiude quinto Pedro Acosta (Ktm, +7"501). Sesta posizione per Franco Morbidelli (Ducati Prima PRamac, +9"890), settimo Fabio Di Giannantonio (Ducati VR 46, +10"076), ottava l'Aprilia di Maverick Vinales (+11"683), nono Alex Marquez (Ducati Gresini, +13"535), decima la Ktm di Brad Binder (+15"901). Prossimo appuntamento il 30 giugno ad Assen, in Olanda.

MotoGp, la classifica piloti: la top 10

1. Martin J. Prima Pramac Racing 171 punti.

2. Bagnaia F. Ducati Lenovo Team 153.

3. Marquez M. Gresini Racing Motogp 136.

4. Bastianini E. Ducati Lenovo Team 114.

5. Acosta P. Red Bull GASGAS Tech3 101.

6. Vinales M. Aprilia Racing 100.

7. Binder B. Red Bull Ktm Factory Racing 85.

8. Espargaro A. Aprilia Racing 82.

9. Di Giannantonio F. Pertamina Enduro VR46 Ducati 74.

10. Marquez A. Gresini Racing Motogp 51.