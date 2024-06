MotoGP, Bagnaia trionfa ad Assen! Battuto Martin, terzo Bastianini

ASSEN (OLANDA) - Pecco Bagnaia vince il Gp d'Olanda , tappa del Motomondiale, e chiude un weekend perfetto sul circuito di Assen. Dopo aver ottenuto la pole e aver vinto la Sprint Race , il pilota Ducati chiude davanti a tutti anche in gara battendo Jorge Martin , in una gara dominata dall'inizio alla fine. Terzo Enea Bastianini , autore di una grande rimonta e capace di conquistare il podio negli ultimi giri. Seguono poi Marc Marquez , Vinales e Di Giannantonio .

MotoGP, Bagnaia si avvicina a Martin

Bagnaia, in testa dall'inizio alla fine della corsa, guadagna altri punti in classifica generale su Jorge Martin: lo spagnolo è ancora in testa con 200 punti, ma il pilota Ducati ora lo segue a quota 190. Bagnaia lascia l'Olanda anche con un record personale: è la terza vittoria consecutiva sul mitico circuito di Assen, il primo a riuscirci dai tempi di Mike Doohan.