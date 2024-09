Motogp, Martin vince la sprint a Misano. Secondo Bagnaia

La delusione di Bagnaia in attesa della gara

Martin firma così la quinta vittoria stagionale nella sprint e allunga nel mondiale guadagnandosi altri tre punti su Bagnaia portandosi a +26 in classifica generale. "Non sono contento, ci hi provato ma Martin frenava forte, dopo la partenza è stata un disastro, persa la prima posizione è stato difficile. Il secondo posto per quanto è accaduto la scorsa settimana non è male ma la partenza è stata disastrosa, speriamo di essere nelle migliori condizioni e di fare qualcosa di meglio". Così Pecco Bagnaia, pilota della Ducati, secondo nella gara sprint del Gp di San Marino.